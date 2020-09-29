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شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى النيجر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى النيجر

الجزائر- تم, يوم الثلاثاء, في إطار الحملة التضامنية التي باشرتها الجزائر مع دولة النيجر إثر الفيضانات الأخيرة وللمساهمة في التخفيف من معاناة العائلات المنكوبة, شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة الى هذا البلد انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "في إطار الحملة التضامنية التي باشرتها الجزائر مع دولة النيجر اثر الفيضانات الأخيرة وللمساهمة في التخفيف من معاناة العائلات المنكوبة، تم اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة الى النيجر، على متن طائرتي شحن عسكرية، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى".

و اضاف البيان ان "عملية الشحن, التي تمت تحت إشراف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, تتمثل في خيم ومواد غذائية بحمولة إجمالية تقدر ب 105 طن, وهي مناسبة لتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين وتأكيدا لمبادئ الجزائر الثابتة في مد يد العون الى الأشقاء والأصدقاء في قارتنا الإفريقية".

تجدر الإشارة أن طائرتي شحن عسكرية تابعتين لقواتنا الجوية حطت صباح اليوم بمطار نيامي بالنيجر, على متنها الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تم شحنها يوم أمس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:17
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شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى النيجر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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