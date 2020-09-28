عيد الاسقلال: الجزائر تمنح مساعدة تضم 10 حافلات صغيرة للنيجر

و جرى حفل تسليم هذه الحافلات الصغيرة المصنوعة في الجزائر (التي تتسع ل23 مقعدا لكل واحدة) و قامت بنقلها القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي, يوم 27 سبتمبر 2020 الى نيامي.

و اشرف سفير الجزائر بالنيجر علي درويش على تسليم مفاتيح الحافلات العشرة, للوزير المستشار بالرئاسة النيجيرية عبدو لوان ماروما, رئيس لجنة تنظيم العيد الوطني للنيجر (ديفا نغلا 2020), بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالاندماج الإفريقي و بالنيجيريين في الخارج, أتاكا زهاراتو ابوبكر.

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و بهذه المناسبة اشاد السيد درويش بنوعية علاقات التعاون التي تربط البلدين قبل ان يعرب عن تمنياته برؤية هذه الحافلات تخصص لتغطية احتياجات تنقل السكان المحليين, بعد انتهاء حفل ديفا نغلا.

و من جهته اشاد السيد لوان ماروما "بالتفاتة الجزائر هذه التي ترمز الى العلاقات الثنائية الممتازة".

و صرح قائلا "لا يمكن ان يكون غير ذلك بالنظر الى العلاقات المثالية و الممتازة التي تجمع بلدينا الشقيقين من جهة و كذا ال950 كلم من الحدود المشتركة حيث تتواجد نفس الجاليات الموحدة بالروابط العريقة الاخوية و الثقة و التعاون أمام التحديات التي تفرضها عليهم الطبيعة".

للتذكير, فان العيد الدوري لديفا نغلا المصادف ل18 ديسمبر المقبل, يندرج في اطار برنامج تحديث عواصم مناطق النيجر, الذي بادر به الرئيس النيجيري ماحامادو ايسوفو الرامي الى تزويد العواصم الجهوية بتجهيزات حديثة و المساهمة في ازدهار السكان.