الفريق شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية الروسي

الجزائر- استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, يوم الثلاثاء, بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا ديمتري شوقاييف, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في بيان الوزارة "استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, السيد ديمتري شوقاييف, مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا".

ويأتي هذا اللقاء --يضيف البيان ذاته --"على هامش الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة عشر (19) للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية, المزمع انعقادها بفدرالية روسيا قبل نهاية السنة الجارية". و خلال هذا اللقاء- أجرى الطرفان --حسب المصدر ذاته -- "محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين, كما تبادلا التحاليل و وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

و حضر هذا الاستقبال, كل من رئيس دائرة المؤن ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير المركزي للعتاد ومدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني ومديرون مركزيون.

في ختام هذا اللقاء --يضيف نفس المصدر -- "تبادل الطرفان هدايا رمزية، ووقع السيد ديمتري شوقاييف على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي".