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معلومة اقتصادية: وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
معلومة اقتصادية: وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر

الجزائر - أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, البروفيسور عمار بلحيمر يوم الثلاثاء في بيان أن وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر في معالجة "المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية".

في هذا الصدد, أوضح وزير الاتصال أن المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما في فترة الأزمة الصحية "تكتسي طابعا حاسما و حساسا" يستدعي "معالجة خاصة" من خلال السهر على التأكد من "موثوقية المصدر".

و جاء في نفس البيان أنه "تقع على عاتق وسائل الاعلام التي تعتبر حاملا للمعلومة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية, مسؤولية خاصة من خلال السهر على التأكد من موثوقية مصدر المعلومة وصحتها و كذا كفاءاتها و وضعها الذي يؤهلها للتعبير".

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و عليه, دعا السيد بلحيمر وسائل الاعلام الى "التوجه خاصة للمصالح المختصة على مستوى وزارات المالية و الصناعة و التجارة و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, كل في مجال تخصصه", مضيفا أنه " خارج هؤلاء المزودين بالإحصائيات, لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 15:43
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معلومة اقتصادية: وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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