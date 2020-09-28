بن بوزيد يبرز استعداد وزارة الصحة لترسيخ العلاقات مع ممثلي جمعيات مرضى السرطان -

رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير 2020 -

قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد -

كورونا: 146 إصابة جديدة, 102 حالة شفاء و 5 وفيات -

بوقدوم يستقبل بتونس من قبل الرئيس قيس سعيد -

بوقدوم يتحادث مع نظيره التونسي حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها -

تخصيص طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب النيجري -

مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله في الفترة من 29 سبتمبر الى الفاتح أكتوبر -

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار -

تيبازة تسجل أثقل حصيلة حرائق الغابات منذ سنة 2010 -

الألعاب المتوسطية وهران - 2022 : انتهاء وشيك لأشغال إعادة تهيئة قصر الرياضات -

برمجة امتحانات خاصة للطلبة المقيمين بالجنوب -

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021 -

التصدي لداء الكلب: ضرورة تحقيق صفر حالة في الجزائر -

القطاع الصناعي العمومي: تراجع الانتاج ب 1ر14 بالمئة خلال الثلاثي الثاني ل2020 -

الحكومة الصحراوية تدين بشدة أكاذيب ومغالطات رئيس الحكومة المغربي أمام الجمعية العامة الاممية -

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب -

قضاة جزائريون يشاركون في ورشة دولية حول التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية -

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل -