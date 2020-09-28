بوقدوم يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسية

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, يوم الاثنين, في اطار زيارته الى تونس, من طرف رئيس الحكومة التونسية, السيد هشام المشيشي, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة --يوضح ذات المصدر-- عبر الطرفان عن" ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توطيدها في عدة مجالات, خاصة في إطار الاستحقاقات المقبلة, لاسيما زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى تونس, بما فيها اللجنة المختلطة الكبرى ولجنة متابعة العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن اللقاء كان أيضا "فرصة لاستعراض المشاريع المسجلة على أجندة التعاون الثنائي", مع التأكيد على "أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكمالها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

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وكان وزير الشؤون الخارجية قد أجرى صبيحة يوم الاثنين محادثات مع نظيره التونسي, عثمان الجرندي.