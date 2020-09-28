قضاة جزائريون يشاركون في ورشة دولية حول التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية

وتتمحور هذه الورشة، التي تنظم من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و مكتب البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية، حول موضوع "سلطات العدالة الجنائية و متعاملي الخدمات متعددي الجنسيات: تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال الفضاء المعلوماتي"، كما ينشطها ممثلون عن فريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال عبر الأنترنيت، و مؤسسة فايسبوك، فضلا عن مؤسسات أمريكية و شيلية للخدمات عبر الأنترنيت.
ومن بين المحاور الأخرى التي سيعكف عليها المشاركون خلال هذه الورشة التي ستنظم بعد غد الأربعاء، "تقييم التحديات القانونية و التنظيمية و التقنية و الثقافية للتعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية".
و في سياق ذي صلة، تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، دورة تكوينية حول "مساعدة ضحايا الجرائم"، تدوم ثلاثة أيام (من 27 إلى 29 سبتمبر)، لفائدة قضاة و أعوان القضاء و محامين و ممثلين عن المجتمع المدني و الجمعيات المختصة.
و تهدف هذه الدورة إلى "تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم، خاصة النشاء و القصر المتضررين منها".
و في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، تم الشروع في تكوين 20 إطارا من الوزارة و 20 قاضيا من المجالس القضائية للوسط في اللغة الإنجليزية، و هي الدورة التي تدوم خمسة أشهر.