Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 15:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الجزائر

الجزائر- تسلم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, جمهورية ألمانيا الاتحادية, جمهورية النيجر وجمهورية المجر لدى الجزائر.

وفي تصريح أدلى به للصحافة, ثمن سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, السيد شانغ سيك سونغ, المستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بين البلدين, متوقفا عند العلاقات "التاريخية والتقليدية" التي تجمعهما.

من جهتها, صرحت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيدة إليزابيت وولبرز, أن لقاءها بالرئيس تبون شكل فرصة لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين, والتي كانت دوما --مثلما قالت-- "جيدة وتطبعها الصداقة", واصفة التعاون الثنائي بين الجزائر والمانيا بـ"المثمر" في مختلف الميادين.

وأضافت أنه تم ايضا استعراض آفاق وفرص تعزيز التعاون الثنائي والتطرق إلى المسائل الاقليمية والدولية, على غرار الأزمة الليبية والوضع في مالي.

أما سفير جمهورية النيجر, السيد أمينو إله معلم مانزو, فقد أشار إلى أنه نقل الى الرئيس تبون "التحيات الأخوية لأخيه محمد يوسوفو وكذا مشاعر التقدير التي يحملها تجاهه".

كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر, والتي تعود --كما قال-- إلى سنة 1964, لتتعزز بعدها بإنشاء لجنة تعاون مشتركة عام 1971, مبرزا أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة.

وفي سياق ذي صلة, ثمن السيد مانزو "المواقف الإنسانية المتكررة" للجزائر تجاه بلاده, آخرها إرسالها لمساعدات للشعب النيجيري عقب الفيضانات التي شهدها هذا البلد مؤخرا, فضلا عن إجلاء الكثير من الرعايا النيجريين في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدوره, استعرض سفير جمهورية المجر, السيد جيوجي بانتوس, مختلف الجوانب التي يشملها التعاون الثنائي بين بلاده والجزائر, وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والثقافي.

للإشارة, جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد دايج, ووزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقادوم, اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا للسفراء المعتمدين.

آخر تعديل على الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 16:28
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 15:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.27

تقلبات جوية: دعوة السواق الى اجراء المراقبة التقنية للمركبات لتفادي حوادث المرور

20.09.27

الاستفتاء على تعديل الدستور: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمت في ظروف "محكمة"

20.09.27

سوق أهراس: إحالة ملفات 104 طلبات سكن للعدالة بسبب تصاريح كاذبة

20.09.27

وزير التربية: "تاريخ الدخول المدرسي لم يحدد بعد ونتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاحه"

20.09.27

السياحة بغرداية: تضرر كبير للقطاع جراء تفشي جائحة كوفيد-19

20.09.27

داء الكلب: تسجيل 900 حالة إصابة و 15 حالة وفاة بالجزائر خلال سنة 2019

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.22

وفاة حمدي بناني: رحيل قامة من قامات الفن التي حظيت باحترام الجمهور

20.09.22

مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة