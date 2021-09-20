تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 11 أكتوبر

الجزائر - أجل اليوم الأحد مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه ب 18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دج، إلى يوم 11 أكتوبر المقبل.

و تم التأجيل بطلب من محامي الدفاع الذين قاطعوا الجلسة تنفيذا لقرار مجلس منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة المرافعات لمدة أسبوع بداية من اليوم وذلك للمطالبة بمعالجة مشاكلهم المهنية.

للإشارة فقد رفض المتهم الرئيسي علي حداد إجراء المحاكمة عن بعد من المؤسسة العقابية تازولت بباتنة المتواجد فيها ، فيما وافق الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار.

و تم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال، ووزراء سابقين.

وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.

كما أدين في هذه القضية اضافة الى خمسة من اخوة علي حداد العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة "تبديد أموال عمومية ، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".