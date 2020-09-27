Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"الجزائر تشهد يوم الوغى...نوفمبر يعود..."، إصدار جديد لمجلس الأمة

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 12:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
&quot;الجزائر تشهد يوم الوغى...نوفمبر يعود...&quot;، إصدار جديد لمجلس الأمة

 الجزائر - صدر عن مجلس الامة كتاب جديد خاص بالوضع السياسي للبلاد خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية نهاية شهر أغسطس 2020، تحت عنوان "الجزائر تشهد يوم الوغى...نوفمبر يعود...مساهمات في زمن التغيير...مواقف ورؤى".

ويتضمن هذا الإصدار "وصفا لوضع وتحليلا لمسار واستنباطا لدروس خلال فترة حساسة عاشتها البلاد بمختلف مؤسساتها ومكوناتها خلال سنة 2019، وما تخللها من احداث"، حسب البيان المرافق للإصدار الذي تلقت واج نسخة منه اليوم الاحد.

إقرأ أيضا:   مجلس الأمة يصدر ملحقا خاصا بمجلته لشهر يوليو بمناسبة الذكرى 58 للاستقلال

وترتكز المقاربة لهذا الكتاب على "تقديم نظرة عن مرحلة دقيقة عاشتها البلاد خلال سنة 2019، وتمكنت من تجاوزها بفضل تظافر جميع مؤسسات الدولة، لتتوج بانتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية".

وفي مقدمة الإصدار، اعتبر رئيس مجلس الامة بالنيابة، صالح قوجيل، أن "الجزائر دخلت منذ الثاني عشر من شهر ديسمبر 2019 مرحلة من اهم مراحلها التاريخية بعد ان تجاوزت ما كان يحيط بها من مخاطر داخلية وخارجية".

وأضاف أنه "أصبح للجزائر رئيس شرعي منتخب، والذي بدأ مباشرة في تنفيذ تعهداته الانتخابية ببناء جمهورية جديدة تعتمد الديمقراطية أسلوب ارتقاء في الحياة السياسية، والشفافية منهج عمل في تسيير شؤون الدولة، ومحاربة الفساد مبدأ يترافق مع عملية التطور والبناء، وتحقيق الرفاه لأبناء الوطن استراتيجية أساسية في سياسة الدولة العليا".

وعن البعد الرمزي الذي يحمله هذا الكتاب، قال السيد قوجيل انه مرتبط ب"ضرورة الوقوف عند الوضع السياسي للبلاد مرحلة بمرحلة طوال ما يفوت ستة عشر شهرا"، موضحا ان حرصه الشديد خلال هذه الفترة كان ضرورة مساهمة الجميع من اجل "الحفاظ على استقرار البلاد التي كانت مستهدفة بمخططات وتدخلات خارجية قوية".

واشار إلى ان مضمون هذا الكتاب يترجم هذه المرحلة التي "قد تبقى الأصعب والاخطر في جل المحطات، والصعاب الاخرى التي سبق لبلادنا ان عاشتها"، مضيفا من جهة اخرى ان الكتاب "يوثق أيضا لبعض ما قام به مجلس الامة في اطار الدبلوماسية البرلمانية من اجل الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والرد على محاولات المساس بالوحدة الوطنية".

وخلص السيد قوجيل بالقول ان محتوى هذا الإصدار "يسعى إلى المشاركة في تأسيس للفكرة الأساسية التي مفادها ان الحوار والتشاور هو اساس التغيير الديمقراطي".

آخر تعديل على الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 14:02
كلـمات مفتـاحيــة :
"الجزائر تشهد يوم الوغى...نوفمبر يعود..."، إصدار جديد لمجلس الأمة
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 12:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.27

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و جرح 390 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية

20.09.27

دراجات/ كوفيد-19: إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020

20.09.27

مملكة ليسوتو تعرب عن انزعاجها لعدم تحقيق أي تقدم بخصوص حق الشعب الصحراوي في الاستقلال

20.09.27

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 11 أكتوبر

20.09.27

تقلبات جوية: دعوة السواق الى اجراء المراقبة التقنية للمركبات لتفادي حوادث المرور

20.09.27

الجزائر العاصمة: وقفة احتجاجية للمحامين للمطالبة بمعالجة مشاكلهم المهنية

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

وفاة حمدي بناني: رحيل قامة من قامات الفن التي حظيت باحترام الجمهور

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي