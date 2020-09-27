تزكية السيدة  فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج "

واعرب المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي اليوم السبت في الجزائر العاصمة عن "كامل استعدادهم من اجل انجاح الاستفتاء على الدستور المزمع اجراؤه يوم الفاتح من نوفمبر 2020هذه المحطة الفاصلة التي ستفتح افاق نحو اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ".

كما اكد البيان ان "تاج" يتطلع الى ان تكون مخرجات تعديل قانون الانتخابات ترقى الى مستوى تطلعات الطبقة السياسية وتستجيب للانشغالات المطروحة.

و دعا المؤتمرون الى ضرورة اخلقة العمل السياسي كوسيلة حضارية من شانها ان تساهم في بناء الجزائر سيما وان الجزائر مقبلة على محطات سياسية حاسمة ومصيرية وبارك المؤتمرون مساعي الدولة خلال جائحة كورونا مشيدين بكل الجهود المبذولة اجتماعيا واقتصاديا والرامية الى تحسين الاطار المعيشي للمواطن.