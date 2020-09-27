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ضرورة "التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات" في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
ضرورة &quot;التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات&quot; في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

الجزائر - أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم السبت في اطار التحضيرات القائمة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على ضرورة "التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات الصادرة عنها حصريا  في مجال التنظيم والتحضير".

واوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها في اطار التحضيرات القائمة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لأول نوفمبر 2020 أنها "تذكر وتأكد على ضرورة التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات الصادرة حصريا عنها في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

واضاف البيان انه "من ثم  وضمانا للسير الحسن للعملية الاستفتائية تدعو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى الالتزام بالضوابط التي تحكم العملية الاستفتائية بالتقيد بالتوجيهات والقرارات  الصادرة عنها في هذا المجال".

وتأتي هذه التعليمات، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للمهام المخولة لها طبقا لاحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم سيما تعلق بصلاحيات التنظيم والادارة والاشراف.

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ضرورة "التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات" في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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