سطيف: رحلة استكشافية لفائدة مراسلي وسائل الإعلام الوطنية

وأوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان, ياسمة لبرش لوأج على هامش انطلاق الحافلة السياحية أن الرحلة الاستكشافية منظمة من طرف الديوان الوطني للسياحة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسياحة (27 سبمتمبر من كل سنة) الذي جاء هذه السنة تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية" وذلك لفائدة 10 وسائل إعلامية وطنية بولاية سطيف باختلاف أنواعها من مقروءة ومرئية ومسموعة.

وأضافت أن الرحلة السياحية تدوم يومين, و ستكون "سانحة لاكتشاف المؤهلات السياحية الكبيرة التي يزخر بها الريف الجزائري في ولاية سطيف وكذا الاطلاع والتعرف على بعض المشاريع الناجحة في مجال التنمية الريفية مواكبة لشعار هذه السنة على غرار مزارع نموذجية تحتضن الإيواء السياحي الريفي بمنطقة بني عزيز وبعض المناطق الجبلية مثل قمة جبل مقرس إضافة إلى حمامات معدنية".

ويتطلع الديوان الوطني للسياحة من خلال هذه الرحلة إلى إنجاز عدد من الأعمال كالأفلام الوثائقية وتغطيات إعلامية وفيديوهات وصور سياحية فضلا عن إنجاز منشورات ترويجية على شبكات التواصل الاجتماعي تساهم في إثراء وظيفة الديوان في التسويق المؤسساتي لوجهة الجزائر السياحية .

وسيجوب ممثلو وسائل الإعلام خلال هذه الرحلة مسار سياحي بالولاية وصولا إلى بلدية بني عزيز (69 كلم شمال شرق سطيف) لزيارة مزرعة خاصة والتعرف على تجربة في مجال التنمية السياحية الريفية ثم التوجه نحو مدينة جميلة الأثرية وزيارة المتحف والموقع الأثري كويكل.

خلال اليوم الثاني, سيتنقل الوفد الإعلامي إلى بلدية حمام قرقور حيث سيقف على معرض المنتجات الفلاحية والصناعة التقليدية التحويلية من المحطة الحموية (حمام قرقور) ثم زيارة معصرة للزيتون والتي يتم بها تحويل نواة الزيتون إلى فحم وتصديره إلى الخارج, وهي مادة صديقة للبيئة.

للإشارة, فإن هذه الرحلة الاستكشافية المنظمة من طرف الديوان الوطني للسياحة الذي اختار هذه السنة ولايتي سطيف وتلمسان, جاءت تحت رعاية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.