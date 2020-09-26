نحو اطلاق منصة الكترونية لتحسين التكفل بالمعاقين المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية -

التعديل الدستوري كرس الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار -

جيش : إنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية خلال الاسبوع المنصرم -

حبوب: حمداني يدعو إلى رفع العراقيل على تمويل الفلاحين -

أدرار : ضرورة تثمين المنشآت الرياضية ومرافقة مبادرات الجمعيات -

قائد حركة م 5 محمود ديكو يشيد بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية -

كرة القدم/ودية: الجزائر-نيجيريا في التاسع من أكتوبر القادم بالنمسا -

تنصيب لجنة مشتركة لدراسة وضعية أنابيب النفط و الغاز عبر الوطن لتفادي تكرار حادثة الوادي -

الاستفتاء على الدستور : الجزائر تؤسس لأهم وثيقة لبناء الديمقراطية -

كرة القدم/الجزائر: الكشف عن الممثل الثاني في كأس الكونفدرالية يوم 4 أكتوبر المقبل -

المغرب: 30 سنة بعد صدوره، كتاب صديقنا الملك لا يزال عالقا في الأذهان -

فرنسا أمرت باغتيال مواطنين فرنسيين من مؤيدي جبهة التحرير الوطني إبان الحرب التحريرية -

رئيس زيمبابوي يدعو مجلس الأمن إلى التعجيل في إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية -

مالي: باه نداو يتعهد ب عودة حكومة مدنية إلى السلطة في غضون 18 شهرا -

كورونا: 175 إصابة جديدة، 110 حالة شفاء و4 وفيات -

مجازر 17 أكتوبر 1961: جمعية فرنسية تطالب باعتراف الدولة بالجريمة -

مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم: تطور يمليه الظرف الجيوسياسي -

زغماتي : صدور نص قانوني ضد الاختطاف قريبا -

هواوي تطلق النسخة المحلية من المؤتمر الدولي هواوي كونكت 2020 لأول مرة في الجزائر -