جيش : إنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية خلال الاسبوع المنصرم

الجزائر - تمكنت وحدات حرس السواحل, في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري, في عمليات متفرقة بالمياه الإقليمية الوطنية, من اعتراض وإنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية, فيما تم انتشال ثلاث جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم, حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. تمكنت وحدات حرس السواحل في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر 2020, في عمليات متفرقة في مياهنا الإقليمية, من اعتراض وإنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية, فيما تم انتشال ثلاث (03) جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم".

وتجدر الإشارة --حسب البيان-- أن العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ كانت موزعة على النحو التالي:

- بالواجهة البحرية الوسطى: تم اعتراض وإنقاذ 340 مهاجرا غير شرعي.

- بالواجهة البحرية الغربية: تم اعتراض وإنقاذ 343 مهاجرا غير شرعي.

- بالواجهة البحرية الشرقية: تم اعتراض وإنقاذ 72 مهاجرا غير شرعي.

إن هذه التدخلات --يؤكد المصدر ذاته-- "تعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر, لاسيما الإنسانية منها, والحفاظ على سلامة المواطنين".