المشاركة في شرح مشروع تعديل الدستور "خطوة أولى للمساهمة في بناء جزائر جديدة"

و أعربوا خلال ذات اللقاء الذي احتضنته المكتبة البلدية بالمحمل عن "استعدادهم التام للمساهمة في التغيير الإيجابي من أجل بناء جزائر جديدة تضم كافة أطياف المجتمع".
وأوضح عضو تكتل "المسار الجديد" منذر بوذن خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بأن "بناء دولة القانون لا بد أن يمر عبر تغيير جذري لممارسات شابها الفساد في حقبة سابقة", مشيرا إلى أن "الهدف من تواجد أساتذة ومحامين لشرح مشروع تعديل ببلدية المحمل بخنشلة هو إبراز العديد من النقاط الغامضة لبعض المواطنين الذين قد يجهلون ما جاء به الدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر القادم. "
و أضاف ذات المتحدث بأن تكتل "المسار الجديد" "سيواصل نشاطه حتى بعد الاستفتاء من خلال وضع برنامج لمناقشة عديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يهدف من خلالها المساهمة في صناعة القرار بالتشارك مع السلطة".
من جهته, أكد المحامي وأستاذ القانون بجامعة منتوري بقسنطينة الدكتور عصام حوادق بأن هذا اللقاء "ما هو إلا بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية", و ذلك ب"إقامة العديد من الملتقيات بين فعاليات المجتمع المدني الذي يجب أن يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع مستقبلا".