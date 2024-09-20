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المجلس الشعبي الوطني : نواب الرئيس الجدد ينصبون اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
المجلس الشعبي الوطني : نواب الرئيس الجدد ينصبون اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها

الجزائر - باشر نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التسعة, الخميس, عملية تنصيب اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها, وذلك عقب المصادقة على قائمة أسمائهم في جلسة علنية, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وفي هذا الخصوص، أشرف نائب الرئيس بوشارف حميد على تنصيب كل من لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات وكذا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، فيما أشرف نائب الرئيس سليماني جيلالي على تنصيب لجنة الدفاع الوطني ولجنة الثقافة والاتصال والسياحة.

من جهته، أشرف نائب الرئيس شنوف محمد على تنصيب لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

وبدوره، أشرف نائب الرئيس الطيب وسيلة على تنصيب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، فيما أشرف نائب الرئيس بومسلات التهامي على تنصيب لجنة المالية والميزانية.

وفي ذات السياق، أشرف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق على تنصيب لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بينما أشرف نائب الرئيس عجايلية بدرالدين على تنصيب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأشرفت نائب الرئيس فاطمة سعيدي على تنصيب لجنة الإسكان والتجهيز والري والهيئة العمرانية، فيما أشرف نائب الرئيس سليماني عبد القادر على تنصيب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني : نواب الرئيس الجدد ينصبون اللجان الدائمة ال12 ومكاتبها
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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