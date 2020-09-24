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الإعلان عن مبادرة تجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لشرح مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

البليدة - تم الخميس بالبليدة الإعلان الرسمي عن ميلاد المبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لشرح مشروع تعديل الدستور, حسبما أعلنه منسق المبادرة بن زكري جمال.

وأوضح السيد بن زكري ل/وأج أن الهدف من هذه الفعالية هو "دعم مشروع تعديل الدستور وتقديم الشرح الوافي والكافي لمواده" لأنه يعد - كما قال - "المحطة الحاسمة الثانية التي تمر بها الجزائر الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية".

وأشار المتحدث إلى أن هذا العمل الجواري "واجب على كافة الإطارات الوطنية والحركة الجمعوية والمواطنين لشرح وتبسيط المواد المقترحة في الدستور خصوصا تلك التي اكتنفها بعض الغموض والتي كانت عرضة لهجمة شرسة من قبل بعض الأطراف التي يتمثل همها الوحيد في عرقلة هذا المسار الديمقراطي الجديد في بلادنا".

وقال السيد بن زكري على هامش هذا اللقاء الذي جرى بحضور حوالي 30 جمعية محلية ووطنية وطلبة جامعيين ومواطنين, أنه "سيتم في الأيام القليلة القادمة تنصيب تنسيقيات ولائية على مستوى الوطني, بالإضافة إلى تنظيم قوافل جوارية ينشطها خبراء وأساتذة في القانون الدستوري".       

كما يشمل برنامج هذه المبادرة الوطنية التي إختارت إنطلاقتها من ولاية البليدة عدة نشاطات توعوية وتحسيسية للتأكيد على ضرورة المشاركة الواسعة في استفتاء تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل وتوزيع 20 مليون نسخة من ذات الوثيقة وشروحات لبعض موادها وذلك بالتعاون مع المطبعة الرسمية, وفقا للمنسق الوطني للمبادرة.

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الإعلان عن مبادرة تجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لشرح مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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