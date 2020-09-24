تيسمسيلت : وفاة المجاهد أحمد عرجان

تيسمسيلت ـ توفي صبيحة الخميس المجاهد أحمد عرجان بمسكنه العائلي ببلدية تيسمسيلت عن عمر ناهز 93 سنة اثر وعكة صحية.

ووري جثمان المجاهد عرجان الثرى بعد ظهيرة اليوم بمقبرة "سيدي الهواري" ببلدية تيسمسيلت وسط حضور العديد من الشخصيات المحلية وممثلي الأسرة الثورية.

والتحق الفقيد الذي ولد سنة 1927 بمنطقة "بالروابح" ببلدية تيسمسيلت بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956, حيث قضى ثلاثة سنوات (من 1959 إلى 1962) في سجون الاحتلال الفرنسي وذلك بولايات تيسمسيلت والشلف ووهران, حسبما استفيد لدى المتحف الولائي للمجاهد.

وتعرض الراحل خلال فترة سجنه لأبشع أنواع العذاب والتنكيل التي تسببت في فقدانه حاسة السمع مع العلم بأن الفقيد من المحكوم عليهم بالإعدام من طرف الإدارة الاستعمارية, استنادا إلى نفس المصدر.