Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس قضاء الجزائر: مواصلة جلسة الاستئناف في قضية "سوفاك"

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر- تتواصل يوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال ومالك مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات, مراد أولمي, المتهم ب "تبييض الأموال" و"تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والتأثير عليهم".

وتم في بداية الجلسة في يومها الثاني الاستماع الى الرئيس المدير العام الاسبق لبنك القرض الشعبي الجزائري, عمر بوذياب وإلى عدد من المتهمين غير الموقوفين.

وكانت غرفة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر قد استمعت أمس الأربعاء الى اقوال مراد أولمي الذي نفى كل التهم الموجهة اليه, مؤكدا أن مجمعه كان "ضحية الوزير الاسبق عبد السلام بوشوارب" وبان هذا المجمع كان  يشتغل "طبقا لقانون تنظيمي اصدرته وزارة الصناعة في انتظار اصدار دفتر شروط...".

وقد طالبت هيئة دفاع أولمي بارجاء الفصل في القضية للتأكد حسبها من "صحة الوثائق وقضية التزوير محل الطعن".

كما تم الاستماع يوم امس الى الوزير الأسبق يوسف يوسفي حضوريا والى الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى عن طرق تقنية التواصل عن بعد.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أجل شهر أغسطس الماضي المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع بعدما أدين أولمي من طرف محكمة سيدي أمحمد ب10 سنوات حبس نافذا بتاريخ 24 يونيو 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس قضاء الجزائر: مواصلة جلسة الاستئناف في قضية "سوفاك"
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.24

تنمية مناطق الظل بالأغواط : مشاريع تنموية لفائدة منطقة تبودة ببلدية سبقاق

20.09.24

مجلس قضاء الجزائر: مواصلة جلسة الاستئناف في قضية "سوفاك"

20.09.24

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد

20.09.24

اصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق الجزائر العاصمة

20.09.24

غوتيريش يدعو إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" لتنفيذ الإصلاحات في لبنان

20.09.24

مستغانم: الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 29 شخص

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

"أراك دراك يا "... أول تجربة سينمائية تسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي

20.09.21

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ