مجلس قضاء الجزائر: مواصلة جلسة الاستئناف في قضية "سوفاك"

الجزائر- تتواصل يوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال ومالك مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات, مراد أولمي, المتهم ب "تبييض الأموال" و"تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والتأثير عليهم".

وتم في بداية الجلسة في يومها الثاني الاستماع الى الرئيس المدير العام الاسبق لبنك القرض الشعبي الجزائري, عمر بوذياب وإلى عدد من المتهمين غير الموقوفين.

وكانت غرفة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر قد استمعت أمس الأربعاء الى اقوال مراد أولمي الذي نفى كل التهم الموجهة اليه, مؤكدا أن مجمعه كان "ضحية الوزير الاسبق عبد السلام بوشوارب" وبان هذا المجمع كان يشتغل "طبقا لقانون تنظيمي اصدرته وزارة الصناعة في انتظار اصدار دفتر شروط...".

وقد طالبت هيئة دفاع أولمي بارجاء الفصل في القضية للتأكد حسبها من "صحة الوثائق وقضية التزوير محل الطعن".

كما تم الاستماع يوم امس الى الوزير الأسبق يوسف يوسفي حضوريا والى الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى عن طرق تقنية التواصل عن بعد.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أجل شهر أغسطس الماضي المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع بعدما أدين أولمي من طرف محكمة سيدي أمحمد ب10 سنوات حبس نافذا بتاريخ 24 يونيو 2020.