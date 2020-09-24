المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد

ويتعلق الأمر بإثبات عضوية محمد حمداني، الذي يستخلف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من الدائرة الانتخابية تمنراست محمود قمامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
وتم استخلاف النائب نزيه برمضان في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية للدائرة الانتخابية قالمة بالسيد قروج بوهالي بعد شغور مقعده بسبب وظيفة تتنافى مع العهدة البرلمانية علما ان النائب برمضان قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالحركة الجمعوية.
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كما صادق المجلس على تقرير اللجنة المتعلق بإثبات عضوية السيد عمر صحراوي، المؤهل لاستخلاف النائب أحمد زيدان عن قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة بالدائرة الانتخابية الشلف بعد شغور مقعده بسبب تعيينه في مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية لنفس الولاية.