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المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد

الجزائر- صادق المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات عضوية ثلاث نواب جدد.

ويتعلق الأمر بإثبات عضوية محمد حمداني، الذي يستخلف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من الدائرة الانتخابية تمنراست محمود قمامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

وتم استخلاف النائب نزيه برمضان في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية للدائرة الانتخابية قالمة بالسيد قروج بوهالي بعد شغور مقعده بسبب وظيفة تتنافى مع العهدة البرلمانية علما ان النائب برمضان قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالحركة الجمعوية.

اقرأ أيضا :  المجلس الشعبي الوطني: إحالة أربع مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها 

كما صادق المجلس على تقرير اللجنة المتعلق بإثبات عضوية السيد عمر صحراوي، المؤهل لاستخلاف النائب أحمد زيدان عن قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة بالدائرة الانتخابية الشلف بعد شغور مقعده بسبب تعيينه في مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية لنفس الولاية.

آخر تعديل على الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 11:58
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المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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