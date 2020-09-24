المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تقرير اللجنة المختصة لإثبات عضوية نواب جدد

الجزائر- صادق المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات عضوية ثلاث نواب جدد.

ويتعلق الأمر بإثبات عضوية محمد حمداني، الذي يستخلف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من الدائرة الانتخابية تمنراست محمود قمامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

وتم استخلاف النائب نزيه برمضان في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية للدائرة الانتخابية قالمة بالسيد قروج بوهالي بعد شغور مقعده بسبب وظيفة تتنافى مع العهدة البرلمانية علما ان النائب برمضان قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالحركة الجمعوية.

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