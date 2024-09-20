Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعليم متوسط : نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي تجاوزت 90 بالمائة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تعليم متوسط : نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي تجاوزت 90 بالمائة

الجزائر- أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء يوم الأربعاء أن نسبة قبول تلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، في السنة الأولى ثانوي قدرت ب 61, 90 بالمائة.

و تمثل هذه النسبة العدد الاجمالي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 من 20 فما فوق خلال الفصلين الدراسيين الاول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 واولئك الذين تم قبولهم عقب اجتيازهم للامتحان في دورته لسبتمبر2020 .

واوضحت الوزارة في بيان تسلمت واج نسخة منه ان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الاعلان عنها غدا الخميس ابتداء من الساعة الثانية زوالا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والاحرار وعبر فضاء الاولياء: https ://tharwa.education.gov.dz.

اقرأ أيضا:      امتحان شهادة التعليم المتوسط : المترشحون ينهون الامتحانات في ظروف تنظيمية حسنة ...

كما سيتمكن الممتحنون من معرفة نتائجهم على مستوى كل المؤسسات التعليمية من خلال اشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الاولى ثانوي في نفس اليوم (غدا الخميس) وفي نفس التوقيت(الثانية زوالا).

وأشار البيان الى ان العدد الاجمالي لتلاميذ اقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، المقبولين في السنة الاولى ثانوي يقدر بنسبة 61, 90 بالمائة.

وقد تقدم 379 . 699 ألف مترشح لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة من 7 الى 9 سبتمبر الجاري وبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه  الدورة "الاختيارية" من المتمدرسين ، 798. 645 مترشح موزعين على 2556 مركز  للإجراء اشرف عليهم 163.900 مؤطر في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وكان الوزير الاول عبد العزيز جراد، وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أسدى في جوان الماضي تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط  للسنة الدراسية 2019-2020 .

ونصت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى حيث سيكون الانتقال  باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20. إلا  أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين فشهادة التعليم المتوسط تعتبر "إجبارية" بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.

آخر تعديل على الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 10:33
كلـمات مفتـاحيــة :
تعليم متوسط : نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي تجاوزت 90 بالمائة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.24

اصابة 8 أشخاص بجروح اثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن شرق الجزائر العاصمة

20.09.24

غوتيريش يدعو إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" لتنفيذ الإصلاحات في لبنان

20.09.24

مستغانم: الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 29 شخص

20.09.24

تعليم متوسط : نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي تجاوزت 90 بالمائة

20.09.24

جمارك: تعزيز تواجد الأعوان عبر المطارات و توفير الإمكانيات اللازمة لهم

20.09.24

إعتمادات مالية معتبرة سخرت لإضفاء ديناميكية وحيوية بمناطق الظل

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

"أراك دراك يا "... أول تجربة سينمائية تسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي

20.09.21

الوزير الاول يعزي عائلة الفنان الراحل حمدي بناني