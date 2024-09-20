تعليم متوسط : نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي تجاوزت 90 بالمائة

الجزائر- أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء يوم الأربعاء أن نسبة قبول تلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، في السنة الأولى ثانوي قدرت ب 61, 90 بالمائة.

و تمثل هذه النسبة العدد الاجمالي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 من 20 فما فوق خلال الفصلين الدراسيين الاول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 واولئك الذين تم قبولهم عقب اجتيازهم للامتحان في دورته لسبتمبر2020 .

واوضحت الوزارة في بيان تسلمت واج نسخة منه ان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الاعلان عنها غدا الخميس ابتداء من الساعة الثانية زوالا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والاحرار وعبر فضاء الاولياء: https ://tharwa.education.gov.dz.

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كما سيتمكن الممتحنون من معرفة نتائجهم على مستوى كل المؤسسات التعليمية من خلال اشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الاولى ثانوي في نفس اليوم (غدا الخميس) وفي نفس التوقيت(الثانية زوالا).

وأشار البيان الى ان العدد الاجمالي لتلاميذ اقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020 ، المقبولين في السنة الاولى ثانوي يقدر بنسبة 61, 90 بالمائة.

وقد تقدم 379 . 699 ألف مترشح لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة من 7 الى 9 سبتمبر الجاري وبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الدورة "الاختيارية" من المتمدرسين ، 798. 645 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء اشرف عليهم 163.900 مؤطر في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وكان الوزير الاول عبد العزيز جراد، وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أسدى في جوان الماضي تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020 .

ونصت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20. إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين فشهادة التعليم المتوسط تعتبر "إجبارية" بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.