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ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بورقلة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بورقلة

الجزائر- سلم إرهابي نفسه, يوم الأربعاء, للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه, اليوم 23 سبتمبر 2020 , للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة. ويتعلق الأمر بالمسمى +بن ميلود بشير+ المولود في 27 أفريل 1972 بورقلة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997, حيث تم توقيفه وسجنه سنة 2003 إلى غاية 2006, وفي 2009 تم سجنه لمدة سنة بتهمة النصبوالاحتيال.

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وفي سنة 2013 التحق بمنطقة الساحل أين نشط في تجارة السلاح إلى غاية تسليم نفسه نهار اليوم".

آخر تعديل على الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 09:27
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ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بورقلة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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