القضاء على إرهابي وتوقيف عدد من عناصر دعم لجماعات ارهابية وتجار مخدرات خلال أسبوع

الجزائر- نفذت وحدات و مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال أسبوع عمليات عديدة أسفرت عن القضاء على ارهابي (01) بجيجل وتوقيف 04 عناصر دعم و 11 تاجر مخدرات عبر عدة مناطق من الوطن اضافة الى استرجاع كمية من الاسلحة وقنابل تقليدية الصنع, حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 سبتمبر 2020 , عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن العملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي, في إطار مكافحة الإرهاب يوم الاحد الماضي بواد جنجن شرق بلدية تاكسانة, ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة, مكنت من القضاء على إرهابي (01) خطير وإسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وقد تم تحديد هوية المجرم ويتعلق الأمر بالمسمى "سليمان يوسف" المدعو "طيب أبو قتادة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006, والذي كان بصدد تنفيذ عملية إنتحارية.

و في سياق متصل, كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسكيكدة وتبسة وعين الدفلى --حسب ذات البيان-- مسدسين (02) آليين ومواد كيماوية ومعدات تدخل في إعداد القنابل تقليدية الصنع وثلاثة (03) مخابئ وخمسة (05) قنابل تقليدية الصنع, فيما تم توقيف أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل بومرداس وجيجل.

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات بالجزائر, ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بالنعامة, كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة (03) قناطير و(63,4) كيلوغراما , في الوقت الذي أوقفت فيه مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (64) كلغ من الكيف المعالج.

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كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود, خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وأم البواقي وباتنة وقسنطينة والجزائر وعنابة وورقلة (08) تجار مخدرات وحجزت (0,870) كيلوغراما من مادة الكوكايين و(117116) قرص مهلوس, فيما تم توقيف (03) أشخاص وحجز (14621) وحدة من مختلف المشروبات بكل من قسنطينة والنعامة وبسكرة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الوطني من جهة أخرى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت (20) شخصا وحجزت (13) سلاحا ناريا و(754771) وحدة من الألعاب النارية بكل من سطيف وعين صالح وورقلة والمسيلة , فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت, (109) شخص وحجزت شاحنة (01) و(04) مركبات رباعية الدفع و(55) مولدا كهربائيا و(30) مطرقة ضغط وأزيد من (200) لتر من المواد الكيماوية و (75) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى (4,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وحسب المصدر ذاته فقد تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (31052) لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (80) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إيليزي وتلمسان وعين قزام و بشار.