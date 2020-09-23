Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر / إيطاليا: التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الجزائر / إيطاليا: التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية

الجزائر - تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا بمناسبة الزيارة التي يقوم بها كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الايطالية و التعاون الدولي مانليو دي ستيفانو الى الجزائر.

و في تصريح عقب اللقاء الذي خص به كاتب الدولة الايطالي، أكد الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب رشيد قايد يقول "قمنا أنا و السيد مانيلو دي ستيفانو  بالتنصيب الرسمي للجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا".

إقرأ أيضا:    كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في زيارة للجزائر غدا الأربعاء

وفي هذا الصدد، أكد السيد قايد أن هذه اللجنة "مدعوة الى ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا امتدادا للعلاقات السياسية و الاقتصادية الممتازة التي تربط  الجزائر و ايطاليا منذ القدم".

و بهذه المناسبة، أعرب ذات المسؤول عن "ارتياح الحكومة الجزائرية" لمباشرة مسار المفاوضات الذي يعد، على حد قوله، "ثمرة التشاور الثنائي المنتظم و القرار السياسي المتخذ على أعلى مستوى بالبلدين خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الايطالي السيد جيوسيبي كونتي الى الجزائر".

كما أوضح المتدخل أن زيارة السيد دي ستيفانو هذه "التي لا تنحصر في حفل اطلاق المفاوضات حول الحدود و حتى ان كانت دلالة هذا الملف جد قوية و معبرة عن مستوى علاقاتنا" فإنها تسمح بتقييم مجموع ملفات التعاون السياسي و الاقتصادي الثنائي".  

و في هذا السياق، قال "لقد حددنا اهم المواعيد الثنائية الرفيعة المستوى، منها الحوار الاستراتيجي الثنائي و لجنة المتابعة الثنائية و الاجتماع الثنائي الرفيع المستوى بالإضافة الى منتدى الاعمال"، و هي ملفات ثقيلة "تشد انتباهنا و التي ستتابع المحادثات بشأنها على مدار اليوم".

و من المقرر ايضا ان يتمكن كاتب الدولة من الالتقاء بمسؤولين جزائريين سامين آخرين ليدرس معهم العلاقات الثنائية و آفاقها.

و من جهته، وصف كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، الجزائر "بالشريك المتميز" بالنسبة لبلده و بالنسبة للحوض المتوسط و التي "نتقاسم معها آفاق و فرص تعاون و تاريخ".

و اكد السيد دي ستيفانو يقول "تربطنا بالجزائر علاقات ممتازة سواء سياسية او تجارية، و هي بلد يساهم بطريقة فعلية في مجالات جد هامة بالنسبة لإيطاليا مثل التموين الطاقوي و تسيير حوض المتوسط في مجال الامن و الثروات".

و بالإضافة  الى التعاون في المجالين الاقتصادي و السياسي، تعد الجزائر بالنسبة لكاتب الدولة الايطالي البلد الذي "تتقاسم معه ايطاليا اليوم ايضا الجهد السياسي من اجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

و اعتبر من جهة اخرى ان "تنصيب اللجنة التقنية اليوم هي مرحلة "اساسية"، مضيفا ان تحديد المناطق  الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط "لا يمكن ان تمر الا بالتشاور بين البلدان المجاورة".

و قال السيد دي ستيفانو "اننا نتقاسم فضاء صغيرا و لكنه ثري و بدل ان يقسمنا البحر يجب ان يجمعنا"، مشيرا الى ان ايطاليا و الجزائر "ليسا بحاجة الى اي عامل عدم تفاهم".

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر / إيطاليا: التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.23

الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية

20.09.23

التعديل الدستوري الجديد سيؤسس لدولة تحظى بثقة شعبها

20.09.23

القضاء على إرهابي وتوقيف عدد من عناصر دعم لجماعات ارهابية وتجار مخدرات خلال أسبوع

20.09.23

الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تشيد بعزم الدولة على مراجعة الاتفاق التجاري…

20.09.23

الجزائر / إيطاليا: التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية

20.09.23

ألعاب القوى: تأكيد إجراء البطولة الافريقية في يونيو 2021 بالجزائر

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ

20.09.21

الجزائر ستراجع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي وفق مصلحتها الإقتصادية

20.09.21

"أراك دراك يا "... أول تجربة سينمائية تسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي