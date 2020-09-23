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الفريق شنقريحة يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
الفريق شنقريحة يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا &quot;أفريكوم&quot;

الجزائر - استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الامريكية في إفريقيا "أفريكوم"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحضر هذا اللقاء الذي جرى بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر و مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني و أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الأمريكي.

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وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين"، كما تبادلا "التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، يضيف البيان.

وفي هذا الإطار، أعرب الفريق شنقريحة عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "مثمرا وحاملا لآفاق جديدة، انطلاقا من كون الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية "تحوزان على إمكانيات كبيرة لتعزيز شراكتهما من خلال ميكانيزمات مختلفة قائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

وأضاف الفريق: "من الواضح أنه، وبفضل تعبئة واسعة كان على رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنت الجزائر في الأخير، بعد كفاح مرير وبدون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينات، وهو ما يعد إنجازا كان ثمنه تضحيات جسيمة، بشرية ومادية".

و ذكر في ذات السياق بأن "الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية وكذا القناعات العالية للمواطنين".

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق أول ستيفان تاونساند على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:02
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الفريق شنقريحة يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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