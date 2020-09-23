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أفريكوم: الجزائر يمكن لها أن تضطلع "بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في المنطقة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
أفريكوم: الجزائر يمكن لها أن تضطلع &quot;بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في المنطقة&quot;

الجزائر - صرح الفريق الأول ستيفن طاون ساند، قائد القوات الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعتبر "شريكا موثوقا و قوي جدا" و يمكن لها "أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة".

و أوضح الفريق الأول عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن "الجزائر تعتبر شريكا موثوقا و قوي جدا و تواجدي هنا نابع عن قناعتنا أن الجزائر يمكن أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة".

إقرأ أيضا:   الرئيس تبون يستقبل قائد القوات الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)

و بعد أن وصف العلاقات القائمة بين أفريكوم و الجزائر بـ "الجيدة"، أعرب الفريق الأول ستيفن طاون ساند عن أمله "في توسيعها إلى مجالات أخرى".

و كان رئيس الجمهورية قدا استقبل الفريق الأول ستيفن طاون ساند الذي كان مرفوقا بأعضاء من السفارة الأمريكية بالجزائر.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:54
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أفريكوم: الجزائر يمكن لها أن تضطلع "بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في المنطقة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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