أفريكوم: الجزائر يمكن لها أن تضطلع "بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في المنطقة"

و أوضح الفريق الأول عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن "الجزائر تعتبر شريكا موثوقا و قوي جدا و تواجدي هنا نابع عن قناعتنا أن الجزائر يمكن أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة".
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و بعد أن وصف العلاقات القائمة بين أفريكوم و الجزائر بـ "الجيدة"، أعرب الفريق الأول ستيفن طاون ساند عن أمله "في توسيعها إلى مجالات أخرى".
و كان رئيس الجمهورية قدا استقبل الفريق الأول ستيفن طاون ساند الذي كان مرفوقا بأعضاء من السفارة الأمريكية بالجزائر.