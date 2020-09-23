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مجلس الأمة يعقد يوم الخميس جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- يعقد مجلس الأمة يوم الخميس جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, حسبما أورده يوم الأربعاء بيان للمجلس.

و أوضح المصدر ذاته أن الأسئلة تخص قطاعات المالية , الفلاحة و التنمية الريفية , السكن و العمران و المدينة, و الموارد المائية.

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مجلس الأمة يعقد يوم الخميس جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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