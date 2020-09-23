مجلس الأمة يعقد يوم الخميس جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية

و أوضح المصدر ذاته أن الأسئلة تخص قطاعات المالية , الفلاحة و التنمية الريفية , السكن و العمران و المدينة, و الموارد المائية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- يعقد مجلس الأمة يوم الخميس جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, حسبما أورده يوم الأربعاء بيان للمجلس.
و أوضح المصدر ذاته أن الأسئلة تخص قطاعات المالية , الفلاحة و التنمية الريفية , السكن و العمران و المدينة, و الموارد المائية.
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