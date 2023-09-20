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إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ

الجزائر- أدانت محكمة سيدي أمحمد, يوم الأربعاء, الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ مع مصادرة ممتلكاتهم في داخل البلاد وخارجها وغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهم.

و يتابع الإخوة رضا وعبد القادر كريم وطارق نوح كونيناف وكذا مسير مجمع كو.جي.سي, قدور بن طاهر, بعدة تهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

وبعد محاكمة جرت من 9 إلى 14 سبتمبر, أدانت المحكمة رضا ب16 سنة حبس نافذ و طارق نوح بـ 15 سنة سجن نافذ وعبد القادر كريم بـ12 سنة سجن نافذ.

وأدين مسير مجمع كو.جي.سي الذي يملكه الإخوة كونيناف, قدور بن طاهر, بـ 8 سنوات حبس نافذ.

كما أدين المتهمون الأربعة بغرامة 8 ملايين دج لكل واحد منهم مع مصادرة ممتلكاتهم في داخل البلاد وخارجها, حسب الحكم الذي أصدره القاضي.

وقضت المحكمة بـ20 سنة سجن نافذ في حق شقيقتهم سعاد نور كونيناف (المتواجدة في حالة فرار في الخارج) مع مصادرة أملاكها في داخل البلاد وخارجها, و غرامة مالية بـ8 ملايين دج. وأمرت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد المتهمة.

أما الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية من إطارات في وزارات الصناعة والفلاحة والموارد المائية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية, إلى جانب قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو.جي.سي على صفقات, فقد تمت الحكم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين 18 شهرا و3 سنوات سجن نافذ وغرامات تتراوح ما بين 200.000 دج إلى مليون دج.

و قرر الدفاع الاستئناف في الحكم.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 12:59
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إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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