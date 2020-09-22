كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في زيارة للجزائر غدا الأربعاء

الجزائر - يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية و التعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، يوم غد الأربعاء بزيارة عمل الى الجزائر، حسبما أعلنته يوم الثلاثاء وزارة الشؤون الخارجية.

و يشير المصدر ذاته أنه "في اطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر و ايطاليا المدرجة في اطار معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون بين البلدين، سيقوم السيد مانليو دي ستيفانو، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي لجمهورية ايطاليا، بزيارة عمل، يوم 23 سبتمبر 2020 الى الجزائر".

و يشير البيان ذاته الى أن المسؤول الايطالي سيكون له، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب رشيد قايد و كذا مع عديد كبار المسؤولين الجزائريين، تتمحور أساسا حول "بحث واقع و أفاق التعاون الثنائي".

و يضيف البيان نفسه أن "برمجة المواعيد الثنائية ستكون في صلب هاته المباحثات، لا سيما الدورة الرابعة (4) للقاء الثنائي رفيع المستوى و كذا منتدى الأعمال الذي سيسبقه".

و خلص البيان الى أنه " بمناسبة هذه الزيارة و طبقا للالتزامات التي اتخذتها كل من السلطات العليا الجزائرية و الايطالية، سيقوم البلدان بالإشراف على التنصيب الرسمي للجنة التقنية المختلطة الجزائرية- الايطالية المكلفة برسم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا".