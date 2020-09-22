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مشروع التعديل الدستوري "سيمكن من الانتقال إلى قوانين تخدم المواطن"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات

سطيف - أكد رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، نصير عنان يوم الثلاثاء بسطيف أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيمكن من الانتقال إلى قوانين تخدم المواطن وتخطو بالبلاد إلى بر الأمان".

وأوضح نفس المسؤول الحزبي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المكتب الولائي لحركة الإصلاح الوطني بحضور إطارات بهذه التشكيلة السياسية أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء "سيخدم فئة الشباب التي تشكل أغلبية المجتمع وسيبني جزائر جديدة لا يقصى فيها أحد".

وقال رئيس حزب تحالف القوى الوطنية أن التصويت بنعم: "سيبعد عنا كل المشوشين والمشككين الذين ما زالوا يبذلون قصارى جهدهم لإفشال هذا المسعى"، معتبرا أن يوم الفاتح من نوفمبر المقبل "سيزيد الجزائريين عزما وإرادة لإنجاح هذا الحدث السياسي لأنه يوم نتذكر فيه حتما ما أوصانا به شهداؤنا الأبرار".

ودعا في هذا السياق المواطنين إلى "المشاركة بكثافة والتصويت بنعم على مشروع التعديل الدستوري".

وذكر السيد عنان أنه بعد التشاور مع قاعدة تشكيلته السياسية وعقب المشاورات والتنسيق مع بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية، فإن حزب تحالف القوى الوطنية

"سيعمل من أجل إنجاح هذا الاستفتاء"، حيث سينزل إلى الميدان في الأسابيع القليلة المقبلة ويبدأ حملته  من الجزائر العميقة ومن مناطق الظل وسيدعو للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية خدمة للشعب وللوطن وتحقيقا لآمال الشهداء و تطلعات الشعب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 18:54
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مشروع التعديل الدستوري "سيمكن من الانتقال إلى قوانين تخدم المواطن"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 17:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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