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الدعوة للمشاركة بقوة في الاستفتاء حول الدستور للمساهمة في بناء جزائر جديدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر - دعا القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائري الى المشاركة بقوة في الاستفتاء حول التعديل الدستوري المقرر اجراؤه في الفاتح من نوفمبر المقبل "من اجل احداث قطيعة مع الممارسات السلبية التي طالت مختلف القطاعات في السابق والمساهمة في بناء جزائر جديدة" .

وأكد السيد حمزاوي في تصريح عقب اشرافه على اشغال "المنتدى الوطني للمجتمع المدني والشباب حول الدستور" على اهمية التعديل الدستوري الذي تضمن --كما قال-- " جوانب جديدة كرست دور ومكانة المجتمع المدني والشباب في المساهمة في كل مناحي الحياة وعززت الحكامة والديمقراطية والعدالة وحماية الحقوق والحريات والهوية والوحدة الوطنية ".

وقال السيد حمزاوي ان الهدف من هذا اللقاء "توضيح الرؤى بمشاركة مختلف اطياف المجتمع حول اهمية الاستفتاء حول الدستور الذي سيكون كما قال " دستورا توافقيا يجمع اراء كل الجزائريين دون استثناء من اجل بناء جزائر جديدة تكرس فيها الديمقراطية وتحقق الانعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة".

وفي هذا الاطار اوضح ذات المسؤول ان "انشاء هذا المنتدى الوطني حول الدستور يرمي إلى "تنوير الرأي العام فيما يخص مضمون هذه الوثيقة وتبسيطه من خلال فتح نقاش موضوعي ومعمق " مشير إلى ان المنتدى من خلال الجمعيات و الشباب المنخرطين فيه، سيشارك في مختلف اللقاءات على المستوى الوطني ".

وأفاد السيد حمزاوي في هذا الشأن بانه سيتم في 24 اكتوبر المقبل تنظيم منتدى وطني بمشاركة كل الفاعلين والناشطين في المجتمع يتم خلاله تقديم وثيقة نهائية تتضمن رؤية واضحة حول دور ومهام المجتمع المدني والشباب في مرحلة ما بعد الدستور لاسيما فيما يتعلق بوضع القوانين العضوية و الاجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ".

وبالمناسبة دعا السيد حمزاوي الشباب الى "المساهمة بجدية في مسار الاصلاحات الوطنية عن طريق المشاركة في الاستفتاء المقبل حول مشروع تعديل الدستور كمرحلة اولى من اجل التوصل الى تحقيق الجزائر القوية " .

وللتذكير خلال هذا اللقاء التطرق الى معالم الجزائر الجديدة ومكانة المجتمع المدني وافاق تكريس دور الشباب في ظل الدستور الجديد مبرزين اهمية اعادة تفعيل المجلس الاعلى للشباب وانشاء مرصد وطني للمجتمع المدني .

 

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الدعوة للمشاركة بقوة في الاستفتاء حول الدستور للمساهمة في بناء جزائر جديدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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