مدرسة أشبال الأمة بوهران: 241 مترشحة تجتزن مسابقة القبول في الطور الثانوي

وهران - اجتازت 241 مترشحة مسابقة القبول للطور الثانوي بمدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمداني عدة المدعو سي عثمان " بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية, تحضيرا للدخول المدرسي 2020-2021، حسب ما اعلن عنه الثلاثاء رئيس مكتب الإيصال والإعلام والتوجيه بذات المدرسة.

وذكر النقيب لكحل أحمد لوأج" أن هذه المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم اليوم الثلاثاء شاركت فيها 241 مترشحة من مختلف مناطق الوطن لافتا إلى أن أدنى معدل لهؤلاء المترشحات الناجحات برسم نهاية مرحلة التعليم المتوسط كان 17,6.

وقد تم خلال هذه المسابقة توفير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية المتعلقة بالوقاية من كوفيد 19, منها الكمامات والمعقمات واحترام التباعد والكشف السريع وقياس درجة الحرارة.

وسيتم انتقاء 100 مترشحة من مجموع اللواتي اجتزن مسابقة الدخول التي شملت الفحص الطبي واللياقة البدنية, وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن النتائج النهائية لمسابقة القبول سيتم الإعلان عنها على موقع وزارة الدفاع الوطني في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

للإشارة فقد جرت مسابقة القبول للطور الثانوي المخصصة لتجنيد فئة الإناث فقط أيضا في نفس الفترة بمدرستي أشبال الأمة بالبليدة وسطيف, أما بالنسبة لفئة الذكور فيتم تجنيدهم مباشرة من المدارس السبعة لأشبال الأمة للطور المتوسط.

يذكر أن مدرسة أشبال الأمة بوهران قد أحرزت نسبة نجاح 100 بالمائة في شهادة البكالوريا في الموسم الدراسي 2018/2019 ونالت أحسن معدل على المستوى الوطني (17ر18), وفق المصدر ذاته.

وعرفت المدرسة سنة 2018 عملية تجديد وتوسع لهياكلها البيداغوجية سمحت برفع طاقة استيعابها من 600 مقعد بيداغوجي إلى 1200 مقعد, كما تم تدعيمها بالتجهيزات البيداغوجية والمخابر المتطورة.

وتعززت المدرسة أيضا بإنجاز هياكل رياضية على غرار المسبح وملاعب كرة القدم واليد والسلة.