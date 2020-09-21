رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية -

وزارة الاتصال : منع قناة أم 6 الفرنسية من العمل بالجزائر -

ممثلو الطلبة مرتاحون لإجراءات التكفل بنقل الطلبة والشروع في النشاطات التعليمية -

وزير الصحة يعلن عن إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الاطفال بالجزائر -

مكافحة عصابات الأحياء بالبليدة: توقيف 59 شخصا منذ مطلع السنة -

الاستفتاء على تعديل الدستور: السلطة الوطنية للانتخابات تؤجل نشاط الاطلاع على التحضيرات -

مكافحة الهجرة غير الشرعية: إنقاذ 485 شخص خلال عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية -

العمل على تحسين مرافقة الشباب وتسهيل الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال -

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية -

دسترة دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية سند قوي عند إعداد القوانين الجديدة -

كورونا: 197 إصابة جديدة، 133 حالة شفاء و 7 وفيات -

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية -

إبرام إتفاقية لتطوير نشاطات محو الأمية عن طريق التكوين لتسهيل الادماج المهني -

موارد مائية : لجنة لتطويرالطاقة المتجددة على مستوى التجهيزات ذات الاستهلاك الواسع للكهرباء -

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ -

وهران: تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الإبحار غير الشرعية -

وساطة إيكواس الأربعاء في باماكو لتقييم نتائج اجتماع أكرا -

عدم تصفية الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية يهدد السلام في افريقيا -

لجنة حقوق الانسان الصحراوية: على إسبانيا تصحيح الخطأ عبر الإلغاء الرسمي لاتفاقية مدريد -