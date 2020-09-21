الاستفتاء على تعديل الدستور: السلطة الوطنية للانتخابات تؤجل نشاط الاطلاع على التحضيرات

وأوضح بيان السلطة أنه "نظرا لجدول الاعمال المكثف لرئيس السلطة, يتعذر تنظيم هذا الحدث وفق التاريخ المشار اليه اعلاه", مشيرا الى أن تاريخ إجراء هذا النشاط "سيتم تحديده والابلاغ عنه لاحقا".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر - أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها اليوم الاثنين, أنه يتعذر عليها تنظيم النشاط الذي كان مبرمجا يوم غد الثلاثاء للاطلاع على التحضيرات القائمة على مستوى مقر السلطة, تحسبا للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم.
وأوضح بيان السلطة أنه "نظرا لجدول الاعمال المكثف لرئيس السلطة, يتعذر تنظيم هذا الحدث وفق التاريخ المشار اليه اعلاه", مشيرا الى أن تاريخ إجراء هذا النشاط "سيتم تحديده والابلاغ عنه لاحقا".