السيد بوقدوم في زيارة عمل للنيجر بتكليف من رئيس الجمهورية

الجزائر - قام وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يوم الاثنين، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر قادما من العاصمة المالية باماكو، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وخلال هذه الزيارة، حظي وزير الشؤون الخارجية باستقبال من طرف رئيس جمهورية النيجر السيد محمدو إيسوفو الذي "بلغه تحيات أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و عزم الجزائر الراسخ على تعزيز علاقات التعاون الثنائي و التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مالي و ليبيا و التحديات الأخرى التي تعرفها المنطقة".

وخلال اللقاء، "جدد الرئيس إيسوفو تمسك بلاده بعلاقات التعاون مع الجزائر" مشيدا بـ"الحركية التي تعرفها و التي تتماشى مع الطابع الخاص للعلاقات التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين".

كما "ثمن السيد الرئيس التعاون الثنائي المثمر في عدة مجالات معربا عن رغبته في مواصلة و تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية لاسيما عبر الاستفادة من المشاريع المهيكلة في المنطقة، و كذا في المجال الأمني"، يضيف المصدر ذاته.

وبالمناسبة، عبر الرئيس إيسوفوا عن "امتنانه البالغ و شكره العميق للجزائر و للسيد رئيس الجمهورية على التضامن المستمر للجزائر مع النيجر لاسيما لمواجهة جائحة كورونا و الكوارث الطبيعية".

و في ذات الإطار، التقى السيد بوقدوم بالوزير الأول لجمهورية النيجر السيد بريجي رافيني ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد حسيني تيني اللذين تطرق معهما إلى "سبل تعزيز التعاون بمناسبة الإستحقاقات الثنائية القادمة ".