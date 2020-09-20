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الرئيس تبون: ضرورة تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 23:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة.

وقال الرئيس تبون في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام الوطنية بثت مساء اليوم الاحد أن التحويلات الاجتماعية تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار في السنة ولابد من تقليص هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى "دون المساس بالفقراء والمعوزين في بلادنا".

وتابع قائلا: "شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين".

وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

آخر تعديل على الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 00:29
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الرئيس تبون: ضرورة تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 23:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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