Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات

الجزائر - عقد وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مالي، يوم الأحد، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان : "في إطار زيارة قادته إلى باماكو، عقد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر".

وخلال هذه اللقاءات، "عبر المتدخلون الماليون عن رضاهم عن دور الجزائر وتضامنها والاهتمام الخاص الذي أولته لدولة مالي خاصة خلال هذه الفترة الصعبة، كما جددوا حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي "يبقى هو السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي"، يضيف البيان.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 22:22
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.20

قانون المالية لـ2021 سيحدد تفاصيل التكفل المالي بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

20.09.20

السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات

20.09.20

الرئيس تبون: "الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت"

20.09.20

كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين

20.09.20

بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب

20.09.20

التعديل الدستوري : "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.18

الرسائل المجهولة: رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية