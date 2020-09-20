السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات

الجزائر - عقد وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مالي، يوم الأحد، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان : "في إطار زيارة قادته إلى باماكو، عقد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر".

وخلال هذه اللقاءات، "عبر المتدخلون الماليون عن رضاهم عن دور الجزائر وتضامنها والاهتمام الخاص الذي أولته لدولة مالي خاصة خلال هذه الفترة الصعبة، كما جددوا حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي "يبقى هو السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي"، يضيف البيان.