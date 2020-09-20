Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرات
كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يتخذه بمفرده، بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.

وقال السيد تبون في مقابلة له مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية تبث سهرة يوم الأحد، بأن قرار فتح المدارس "لن أتخذه بمفردي ولن يكون هذا القرار سلطويا، بل بالتشاور مع علماء الطب الجزائريين ومع الهيئة الوطنية المختصة التي سوف تتحمل مسؤوليتها".

إقرأ أيضا:  الرئيس تبون يجري مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية

وتابع رئيس الجمهورية في هذا السياق مؤكدا بأن "دولا أوروبية فتحت المدارس وتم استئناف الدراسة فيها إلا أنها اضطرت فيما بعد إلى إغلاقها بعدما اكتشفت أن الأطفال معرضون هم أيضا للإصابة بفيروس كورونا"، متسائلا بالمناسبة: "هل الهدف هو تطبيق برنامج تعليمي أم حماية المواطن ؟".

وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر "اختارت حماية المواطن"، مشيرا إلى إمكانية برمجة دخول مدرسي "حسب وضعية كل ولاية و ليس بالضرورة أن يتم هذا الدخول في يوم واحد عبر كل ولايات الوطن".

إقرأ أيضا:  الرئيس تبون: "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"

وأضاف رئيس الجمهورية في ذات الوقت ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في الجزائر يأخذ منحى تنازليا وأن 17 أو 18 ولاية عبر الوطن لم يسجل بها في الآونة الأخيرة أي حالة إصابة.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 22:11
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.20

قانون المالية لـ2021 سيحدد تفاصيل التكفل المالي بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

20.09.20

السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات

20.09.20

الرئيس تبون: "الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت"

20.09.20

كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين

20.09.20

بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب

20.09.20

التعديل الدستوري : "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.18

الرسائل المجهولة: رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية