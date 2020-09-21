الرئيس تبون حول تعديل الدستور: "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"

و أضاف رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية ستبث سهرة يوم الاحد، أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل " اكثر اخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه".
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و بعد أن شدد على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، أشار الرئيس تبون إلى أن الدستور الجديد ''يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب''، ليضيف بالقول في ذات السياق: "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل".