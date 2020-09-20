التعديل الدستوري : "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"

الجزائر - قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدستور ''يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب''، مؤكدا في هذا السياق "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل".

و أضاف رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية ستبث سهرة يوم الاحد، أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل " اكثر اخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه".

إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور يؤسس لمجتمع مدني حر وفعال

و بعد أن شدد على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، أشار الرئيس تبون إلى أن الدستور الجديد ''يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب''، ليضيف بالقول في ذات السياق: "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل".