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بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الذي أوفده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد بباماكو (مالي) محادثات مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتحادث السيد بوقادوم لاسيما مع رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، أسيمي غويتا ونائبه، مالك دياو وكذا الناطق الرسمي للجنة، اسماعيل واق.

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وأضاف البيان أن "هذه المحادثات كانت مناسبة للتطرق إلى الوضع في مالي على ضوء المشاورات الأخيرة التي عقدت في العاصمة المالية وقرارات القمة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأبرز السيد بوقادوم "الاهتمام الخاص الذي توليه للجزائر للاستقرار و الأمن في مالي و تضامنها الكامل مع الشعب المالي الشقيق، و الذي أعرب عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات".

وفي هذا الإطار، جدد "استعداد الجزائر لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين، كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي يلبي تطلعات الشعب المالي ويسمح بالعودة إلى النظام الدستوري"، يضيف ذات المصدر.

كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، حيث ركزت المباحثات على تطورات الوضع في مالي وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، يضيف البيان.

 

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:09
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بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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