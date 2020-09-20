مالي: بوقادوم يجري بباماكو لقاءا تشاوريا مع الفاعلين الدوليين

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي أوفده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد بباماكو (مالي) لقاءا تشاوريا مع رؤساء بعثة الأمم المتحدة و بعثة الاتحاد الافريقي بمالي و كذا مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي و 5 أعضاء دائمين لمجلس الأمن الأممي, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و ضم اللقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل بيير بويويا و ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و ممثل الاتحاد الأوروبي و ممثلين عن الدول الأعضاء الدائمين الخمس لمجلس الأمن.

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و أضاف نفس المصدر أن "اللقاء سمح لوزير الشؤون الخارجية بعرض الموقف الجزائري بخصوص الوضع السائد في مالي لا سيما ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق و المجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري و يكون في مستوى تطلعات الشعب المالي".

و بهذه المناسبة أبرز السيد بوقادوم "الأهمية التي توليها الجزائر على أعلى مستوى للاستقرار والأمن في مالي و هو ما جعلها تبذل قصارى جهدها ليتمكن هذا البلد الشقيق و المجاور من تجاوز هذه الفترة العصيبة في ظروف ملائمة".

كما أبرز أهمية "إيلاء الأولوية لمرافقة مالي بغية تجنيب الشعب المالي المزيد من الآلام".

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و من جهتهم أعرب المشاركون عن "تقديرهم للجزائر على التزامها الفعلي و وقوفها إلى جانب مالي و كذا دورها المدعم للاستقرار في المنطقة" و أبدوا ارتياحهم ل"هذا الالتزام الثابت الذي تدل عليه الزيارة الثانية لوزير الشؤون الخارجية إلى مالي في غضون 3 أسابيع".