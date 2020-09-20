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تنصيب السيد عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة    

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تنصيب السيد عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة    

الجزائر - تم يوم الاحد بمقر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف تنصيب السيد عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما للديوان الوطني للحج خلفا للسيد يوسف عزوزة.

و بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، أن هذا التنصيب يأتي في سياق تطوير أداء الديوان، مبرزا "الكفاءة والخبرة العلمية"  للمدير العام الجديد للديوان.

كما اغتنم الوزير هذه الفرصة لتقديم شكره للسيد عزوزة نظير "الجهود التي بذلها من اجل عصرنة الديوان، لاسيما من خلال إطلاق منصة الكترونية".

من جهته، قدم المدير العام الجديد شكره للسلطات العمومية على الثقة التي وضعت في شخصه، متعهدا بالعمل على "تحسين الأداء وترقية العمل المؤسساتي بالديوان من اجل تقديم خدمة نوعية  لفائدة الحجاج".

جدير بالذكر ان السيد عبد الرزاق سبقاق سبق له أن شغل منصب مدير التعاون بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، كما كان أيضا إطارا في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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تنصيب السيد عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة    
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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