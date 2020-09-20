إنطلاق مسابقة القبول على مستوى مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي المخصصة لتجنيد الاناث

الجزائر - انطلقت يوم الأحد مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي بكل من البليدة، وهران وسطيف، والمخصصة لتجنيد فئة الاناث، تحضيرا للدخول المدرسي 2020-2021 ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه" تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021، انطلقت اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 وإلى غاية 22 سبتمبر 2020، مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي بمختلف النواحي العسكرية وذلك بكل من البليدة، وهران وسطيف، والمخصصة لتجنيد فئة الإناث فقط.

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أما بالنسبة لفئة الذكور، فيتم تجنيدهم مباشرة من المدارس السبعة لأشبال الأمة للطور المتوسط".

وأضاف ذات المصدر أنه "قد تم برمجة زيارات إعلامية للأولياء لمختلف هياكل التي تتوفر عليها هذه المدارس، للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين، وبالظروف المعيشية للأشبال".

وأشار البيان الى أن "انتقاء المترشحين لهذه السنة تم على أساس المعدل، بالإضافة لإجراء فحص طبي مدعم باختبار بسيكو تقني واختبار في اللياقة البدنية، حيث تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية مع احترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 لاسيما احترام التباعد وارتداء كمامة الحماية".