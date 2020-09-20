الاستفتاء على تعديل الدستور: إنطلاق التسجيل الالكتروني في القوائم الانتخابية

الجزائر - أعطى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يوم الأحد، إشارة انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية من بلديتي بومرداس والرويبة (الجزائر العاصمة)، وهذا في إطار التحضيرات الجارية للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم.

ويأتي اطلاق هذه العملية تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للاستفتاء على تعديل الدستور.

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وقد أشرف السيد شرفي بالمناسبة على عملية انطلاق التسجيل الالكتروني عن بعد للمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية او الراغبين في تغيير مقر الإقامة، حيث يتم التسجيل عبر الولوج الى الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبالمناسبة، أوضح السيد شرفي في ندوة صحفية عقدها بمقر بلدية بومرداس أن الإجراء الجديد "يحفز الشباب على تسجيل أنفسهم" في القوائم الانتخابية، معربا عن "ارتياحه لإقبال المواطنين في بومرداس على تسجيل انفسهم إلكترونيا فور انطلاق العملية، كما تمت عملية التشطيب من القوائم بصفة آلية".

وأضاف ذات المسؤول ان عملية التسجيل كانت تسودها سابقا "تعقيدات كثيرة، أما الآن فالأمر في غاية السهولة ومن شأن ذلك التحكم في البطاقية الوطنية للإنتخابات".

وعن البوتوكول الصحي خلال الاستفتاء، أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى أنه سيسمح بتفادي انتقال عدوى فيروس كوفيد19، معتبرا أنه يشمل ثلاث مراحل (قبل وأثناء وبعد التصويت)، وهو بروتكول تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة".

وعن الكتلة الناخبة، قال السيد شرفي أنها "تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب"، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة، حيث يتوقع ارتفاعها "بين 500 ألف و 600 ألف مسجل جديد".

كما كشف شرفي أن السلطة استقبلت ألف تسجيل جديد في صف "حفاظ الأمانة" وأن "هناك تقريبا 60 ألف حافظ للأمانة على مستوى السلطة من بينهم 70 بالمائة لديهم مستوى جامعي".