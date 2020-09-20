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سطيف: 322 مترشحة في مسابقة انتقاء الشبلات بمدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

سطيف- تقدمت يوم الأحد بمدرسة أشبال الأمة الشهيد زياد عبد العزيز بولاية سطيف التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 322 مترشحة، لاجتياز مسابقة انتقاء الشبلات بالنسبة للطور الثانوي للموسم الدراسي 2020/2021.

و في تصريح لوأج على هامش هذه المسابقة التي أشرف على انطلاقها قائد مدرسة أشبال الأمة بسطيف العقيد عبد الواحد محمد أوضح رئيس مكتب الإيصال و الإعلام و التوجيه بذات المدرسة الملازم أول عباس قطاف بأن المدرسة ستحتضن على مدار 3 أيام مسابقة انتساب الإناث إليها في الطور الثانوي بعنوان الموسم الدراسي

2020/2021 و ذلك بمجموع 322 مترشحة.

و أضاف نفس المتحدث بأن المترشحات يخضعن في هذه الفترة لفحوص طبية شاملة في مختلف التخصصات للتأكد من سلامتهن الجسدية و النفسية التي تؤهلهن للالتحاق بهذه المدرسة و كذا اختبار اللياقة البدنية و ذلك على ثلاث دفعات.

وتعتمد المدرسة -حسب رئيس مكتب الإيصال و الإعلام و التوجيه- "مبدأ الصرامة في الانتقاء و قبول المترشحات حيث يتم قبول التلميذات الجزائريات ذوات المستوى الدراسي الممتاز" مفيدا بأن المدرسة تقع تحت الوصاية المزدوجة لوزارتي الدفاع الوطني و التربية الوطنية.

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و أضاف بأنه "بالموازاة مع البرنامج الدراسي تتلقى الشبلات القواعد الأساسية للانضباط طبقا لبرنامج تكوين شبه عسكري مكيف و كذلك برنامج تكميلي في التربية المدنية و الأخلاقية و يخضعن خلال فترة التكوين لنظام تعليم داخلي."

و بعد إحراز الشبلات لشهادة البكالوريا يتم توجيههن حسب احتياجات الجيش الوطني الشعبي و نتائج شهادة البكالوريا نحو مختلف المدارس العليا العسكرية للجيش الوطني الشعبي حسب ما تم إيضاحه .

و تتوفر مدرسة أشبال الأمة بسطيف التي تم تدشينها بتاريخ 08 سبتمبر 2015 و تسميتها باسم الشهيد زياد عبد العزيز بتاريخ 11 مايو 2017 على مختلف المرافق الترفيهية الضرورية لراحة الملتحقين بها و نموهم السليم على غرار قاعات النشاطات الثقافية و الفنية و قاعة متعددة الرياضات و ملاعب و مسبح نصف أولمبي و نوادي حسب ما تم التذكير به.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 14:09
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سطيف: 322 مترشحة في مسابقة انتقاء الشبلات بمدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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