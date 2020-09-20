الرابطة الأولى (استئناف التدريبات): الأندية تخرج أخيرا من النفق -

القضاء على ارهابي بولاية جيجل -

صبري بوقدوم يشرع في زيارة عمل إلى باماكو -

زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية ما لم تقله العلبة السوداء -

مشروع تعديل الدستور يؤسس لمجتمع مدني حر وفعال -

تندوف: تحقيق نتائج جيدة في مكافحة البوفروة وسوسة التمر -

حركة الاصلاح الوطني تقرر التصويت بالإيجاب في استفتاء الفاتح من نوفمبر -

حزب صوت الشعب يدعو إلى مشاركة واسعة في النقاش و التصويت بشأن مشروع التعديل الدستوري -

التوقيع على اتفاق بين المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام -

بن عائشة: موقف حركة النهضة سيكون مسؤولا و واضحا -

رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة قانون النظام الانتخابي -

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية : شرفي ببلديتي بومرداس والرويبة غدا الأحد -

ضرورة إسترجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لبناء جزائر جديدة -

رزيق يجتمع مع منتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية -

كورونا:210 إصابة جديدة، 105 حالة شفاء و6 حالات وفاة -

بلحيمر يشدد على ضرورة الشرح الموسع لمشروع تعديل الدستور -

بن زيان: تكريس التعليم عن بعد تماشيا مع مقتضيات العصر -

الأغواط: تدشين أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومنشآت علمية بالقطب الجامعي -

إنخفاض عدد الاصابات بكورونا: وزير الصحة يعبر عن ارتياحه للنتائج المحققة -