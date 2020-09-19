حزب صوت الشعب يدعو إلى مشاركة "واسعة" في النقاش و التصويت بشأن مشروع التعديل الدستوري

قسنطينة - دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني يوم السبت من قسنطينة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم من خلال المشاركة "بكثافة" في النقاش و التصويت بشأن مشروع التعديل الدستوري المزمع إجراء استفتاء حوله في الفاتح نوفمبر المقبل.

و أوضح ذات المسؤول السياسي خلال لقاء جهوي لممثلي حزب صوت الشعب بولايات شرق البلاد أن "الجزائريين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التعبير عن رأيهم حول مشروع التعديل الدستوري بكل وعي و بعيدا عن التلاعبات".

و في هذا الصدد سلط الضوء على الاهتمام الذي يحظى به المواطن في إطار بناء الجزائر الجديدة.

و أكد المتحدث أن حزبه السياسي "يعمل وفق مقاربة تشجع الحوار و التشاور القاعدي عبر جميع ولايات الوطن" ، مبرزا بأن المناقشات جارية ضمن التشكيلة السياسية التي يمثلها بشأن مسألة التعديل الدستوري من أجل "الوصول إلى موقف موضوعي يكون في خدمة المصلحة العامة للبلاد".

و بعد أن كشف عن الوفاء الدائم للثوابت الوطنية و تطلعات الشعب و حماية مكاسب الأمة من أجل الحفاظ على هويتها و تعزيز الوحدة الوطنية و الجبهة الداخلية، تحدث رئيس حزب صوت الشعب عن تنظيم لقاءات مماثلة "عما قريب" عبر جميع مناطق الوطن من أجل مناقشة مشروع تعديل الدستور.