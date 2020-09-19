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بن عائشة: موقف حركة النهضة سيكون "مسؤولا و واضحا"

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات

قسنطينة - صرح الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة يوم السبت بقسنطينة بأن موقف تشكيلته السياسية من مشروع تعديل الدستور سيكون "مسؤولا و واضحا".

و أوضح بن عائشة عقب لقاء ضم رؤساء مكاتب هذه التشكيلة السياسية لولايات شرق البلاد أن "موقف حركة النهضة من مشروع تعديل الدستور سيكون مسؤولا و واضحا و غير مبهم، و أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية تحسبا لتحديد موقف نهائي للحركة".

و بعد أن أشاد بالنقاش الذي شرع فيه على الساحة الوطنية حول القضايا الكبرى المتضمنة في مشروع التعديل الدستوري، أبدى السيد بن عائشة تحفظات بشأن بعض المواد الموجودة في مشروع تعديل الدستور والتي يرى أنها "ليست في مستوى التطلعات".

و بعد أن أبرز أهمية موعد الاستفتاء، يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، أوضح  الأمين العام لحركة النهضة بأن تشكيلته السياسية  تتطلع "إلى تعديل دستوري يسمح ببناء جزائر جديدة، تسود فيها دولة القانون و الحرية و التعددية تكرس التداول على السلطة و توفر مناخا ملائما من أجل إنعاش اقتصادي جدي".

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بن عائشة: موقف حركة النهضة سيكون "مسؤولا و واضحا"
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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