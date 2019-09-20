قضية علي حداد: النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في تحويل 10 ملايين دولار

الجزائر - قامت نيابة محكمة سيدي أمحمد، في إطار قضية علي عداد، بفتح تحقيق قضائي يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في البيان: "في إطار قضية على حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان"، مع الإشارة إلى أن "قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الاطار".

ويذكر انه سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر وان أعلنت، في بداية أغسطس المنصرم، عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار.

وتهدف هذه التحريات الاولية الذي تم فتحها "للوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".